I 10 personaggi anime più forti di sempre secondo la classifica

L'universo degli anime presenta una vasta gamma di personaggi caratterizzati da livelli di potenza che spaziano da entità diviniche e di livello cosmico a guerrieri straordinari capaci di superare limiti umani. La discussione sulla "forza" di questi personaggi è uno dei temi più dibattuti tra gli appassionati, che spesso si confrontano per stabilire chi sia il più potente di sempre. Analizzeremo alcune delle figure più rilevanti e iconiche che si sono distinte per le loro capacità sovrumane e i loro ruoli fondamentali nelle rispettive serie. satoru gojo: il potere supremo in jujutsu kaisen. Satoru Gojo rappresenta il maggiore sospirato tra i maghi in Jujutsu Kaisen.

