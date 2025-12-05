I 10 giorni senza Tatiana | l’incontro con Dragos il depistaggio e il sequestro in mansarda

Quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce –  Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La ventisettenne di Nardò, scomparsa da dieci giorni, è stata trovata in una mansarda del centro salentino, dove era stata tenuta prigioniera. Le voci di un tragico epilogo si erano rincorse nella sera umida di Nardò, cittadina di 30mila anime in provincia di Lecce. Il depistaggio di Dragos e la falsa notizia del ritrovamento del corpo senza vita. “Tatiana è stata trovata senza vita nelle campagne tra Nardò e Galatone, nella contrada Fumo Nero”, dicevano gli influencer locali mentre veniva fermato il trentenne rumeno Dragos-Ioan Gheormescu, amico di Tatiana, che lunedì 24 novembre l’aveva incontrata nel bar del parco Raho, a Nardò. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i 10 giorni senza tatiana l8217incontro con dragos il depistaggio e il sequestro in mansarda

© Quotidiano.net - I 10 giorni senza Tatiana: l’incontro con Dragos, il depistaggio e il “sequestro” in mansarda

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

10 giorni senza tatianaI 10 giorni senza Tatiana: l’incontro con Dragos, il depistaggio e il “sequestro” in mansarda - Giallo a Nardò (Lecce), la 27enne studentessa di Psicologia Tatiana Tramacere trovata viva: indagato l’amico Dragos- Da quotidiano.net

10 giorni senza tatianaScomparsa Tatiana Tramacere, ritrovata viva a Nardò: era scomparsa da 10 giorni - I Carabinieri concentrano le indagini sull’ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo. Riporta notizie.it

10 giorni senza tatianaTrovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Come scrive avvenire.it

10 giorni senza tatianaTatiana, un incubo durato 10 giorni. L’esplosione di gioia a Nardò: “Grazie a chi non si è mai arreso” - Il sollievo di papà Rino Tramacere: “Temevo il peggio, è un momento bellissimo. Secondo msn.com

10 giorni senza tatianaTatiana scomparsa da 10 giorni, sequestrato il cellulare di un amico. Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio - La studentessa residente in provincia di Lecce voleva raggiungere l'ex fidanzato a Brescia, ma non sarebbe mai arrivata. Secondo today.it

10 giorni senza tatianaNardò, giorni di mistero sulla scomparsa di Tatiana Tramacere: aperta inchiesta per istigazione al suicidio - Ultimi contatti e misteri sulla scomparsa di Tatiana Tramacere: nuove testimonianze a “Chi l’ha visto? Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: 10 Giorni Senza Tatiana