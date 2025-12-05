I 10 giorni senza Tatiana | l’incontro con Dragos il depistaggio e il sequestro in mansarda
Lecce – Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La ventisettenne di Nardò, scomparsa da dieci giorni, è stata trovata in una mansarda del centro salentino, dove era stata tenuta prigioniera. Le voci di un tragico epilogo si erano rincorse nella sera umida di Nardò, cittadina di 30mila anime in provincia di Lecce. Il depistaggio di Dragos e la falsa notizia del ritrovamento del corpo senza vita. “Tatiana è stata trovata senza vita nelle campagne tra Nardò e Galatone, nella contrada Fumo Nero”, dicevano gli influencer locali mentre veniva fermato il trentenne rumeno Dragos-Ioan Gheormescu, amico di Tatiana, che lunedì 24 novembre l’aveva incontrata nel bar del parco Raho, a Nardò. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tatiana Tramacere è scomparsa il 24 novembre. Esattamente dieci giorni fa. La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ha salutato i suoi genitori, Rino e Ornella, alle 15.30, dicendo che andava a lavoro. Tuttavia sembra che in sera - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana scomparsa da 10 giorni, la madre accusa il ragazzo che frequentava: «Era ossessionato» Vai su X
I 10 giorni senza Tatiana: l’incontro con Dragos, il depistaggio e il “sequestro” in mansarda - Giallo a Nardò (Lecce), la 27enne studentessa di Psicologia Tatiana Tramacere trovata viva: indagato l’amico Dragos- Da quotidiano.net
Scomparsa Tatiana Tramacere, ritrovata viva a Nardò: era scomparsa da 10 giorni - I Carabinieri concentrano le indagini sull’ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo. Riporta notizie.it
Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Come scrive avvenire.it
Tatiana, un incubo durato 10 giorni. L’esplosione di gioia a Nardò: “Grazie a chi non si è mai arreso” - Il sollievo di papà Rino Tramacere: “Temevo il peggio, è un momento bellissimo. Secondo msn.com
Tatiana scomparsa da 10 giorni, sequestrato il cellulare di un amico. Aperta un'inchiesta per istigazione al suicidio - La studentessa residente in provincia di Lecce voleva raggiungere l'ex fidanzato a Brescia, ma non sarebbe mai arrivata. Secondo today.it
Nardò, giorni di mistero sulla scomparsa di Tatiana Tramacere: aperta inchiesta per istigazione al suicidio - Ultimi contatti e misteri sulla scomparsa di Tatiana Tramacere: nuove testimonianze a “Chi l’ha visto? Secondo notizie.it