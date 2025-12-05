Lecce – Tatiana Tramacere è viva e sta bene. La ventisettenne di Nardò, scomparsa da dieci giorni, è stata trovata in una mansarda del centro salentino, dove era stata tenuta prigioniera. Le voci di un tragico epilogo si erano rincorse nella sera umida di Nardò, cittadina di 30mila anime in provincia di Lecce. Il depistaggio di Dragos e la falsa notizia del ritrovamento del corpo senza vita. “Tatiana è stata trovata senza vita nelle campagne tra Nardò e Galatone, nella contrada Fumo Nero”, dicevano gli influencer locali mentre veniva fermato il trentenne rumeno Dragos-Ioan Gheormescu, amico di Tatiana, che lunedì 24 novembre l’aveva incontrata nel bar del parco Raho, a Nardò. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I 10 giorni senza Tatiana: l’incontro con Dragos, il depistaggio e il “sequestro” in mansarda