HOTWAV presenta Hyper 8 Ultra e Hyper 8 Pro smartphone rugged pensati per esplorare il mondo
HOTWAV lancia Hyper 8 Ultra e Hyper 8 Pro, due smartphone rugged con caratteristiche particolari: scopriamoli insieme! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Hyper 8 Ultra: Lo smartphone rugged supporta la comunicazione digitale crittografata anche in assenza di servizio cellulare - Hotwav Hyper 8 Ultra è un nuovo telefono rugged che non solo supporta la connettività 5G, ma dispone anche di una funzione walkie- Da notebookcheck.it