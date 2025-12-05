hoops e donne e giustizia a canestro

È stata sancita ieri, in Comune a Modena, l’originale partnership che unisce la neonata società di basket Modena Hoops e l’associazione Gruppo Donne e Giustizia, realtà che si occupa da anni dell’accoglienza e del supporto alle donne in difficoltà. Una collaborazione che intreccia visione sportiva ed educazione civica, allenamento e consapevolezza, con l’ambizione di creare una comunità capace di crescere insieme dentro e fuori dal campo. La collaborazione è stata presentata alla presenza dell’assessora alle Politiche di Genere Alessandra Camporota, della vicepresidente di Modena Hoops Anna Mattioli, intervenuta assieme a Viola Azzarà, Camilla Furini e Paolo Falco - che ha letto un messaggio di saluto del presidente di Modena Hoops, Giovanni Silingardi -, e della presidente del Gruppo Donne e Giustizia di Modena Giovanna Zanolini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

