Honkai star rail 4.0 rinviato da hoyoverse causa ritardo di due settimane

Le recenti novità riguardanti Honkai: Star Rail si concentrano principalmente sul rinvio della versione 4.0 e sulle modifiche alla programmazione degli aggiornamenti imminenti. Sono stati annunciati importanti cambiamenti che influenzeranno i tempi di rilascio e i contenuti previsti, un dato fondamentale per gli appassionati del titolo e per il suo sviluppo futuro. rinvio ufficiale della versione 4.0 di Honkai: Star Rail. quando si sposterà il rilascio della nuova versione. Il team di HoYoverse ha comunicato che la versione 4.0 di Honkai: Star Rail subirà un ritardo di due settimane rispetto alla pianificazione iniziale.

