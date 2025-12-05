Ho i nomi che Virginia Giuffrè non ha fatto per proteggere i suoi figli Sono consapevole dei rischi Le rivelazioni di Amy Wallace
“Ho i nomi in tante registrazioni dei nostri colloqui, ma Virginia non ha voluto rivelarli per proteggere i suoi figli. E comunque i nastri non sono a casa mia”. Amy Wallace ha scritto il libro di memorie Nobody’s Girl (edito da Bompiani ) insieme a Virginia Giuffrè; lei sa tanto, se non tutto ciò che accadeva nelle ville e sugli aerei privati di Jeffrey Epstein: chi c’era, chi aveva goduto delle prestazioni delle ragazze che lui metteva a disposizione di amici e ospiti. Il finanziere con il forte accento di Brooklyn conosceva i desiderata dei potenti di cui amava circondarsi, le loro perversioni e sulla base di queste intesseva relazioni tra sesso e affari, scalata sociale e avvertimenti in stile mafioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
