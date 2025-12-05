High on Life 2 il nuovo video diario approfondisce la meccanica skateboarding

L'uscita del primo video diario di High on Life 2 offre uno sguardo ravvicinato alla nuova e sorprendente meccanica di skateboarding, che promette di rivoluzionare l'esperienza del sequel. Durante il PC Gaming Show: Most Wanted, Squanch Games ha presentato come questa idea, inizialmente considerata "stupida" secondo il gergo degli sviluppatori, sia diventata la colonna portante del gameplay. Lo skateboard non è solo uno strumento di movimento, ma anche un'arma, un mezzo di esplorazione e una chiave per raggiungere quello stato di flow che gli sviluppatori ritengono essenziale. Nonostante le difficoltà tecniche e i numerosi momenti in cui la feature ha rischiato di essere eliminata, il team ha insistito fino a trasformarla in un elemento distintivo del gioco.

