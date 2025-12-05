Heerenveen-PSV sabato 06 dicembre 2025 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici

Il PSV Eindhoven fa visita all’Heerenveen prima di un’importante sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. La capolista, con sei punti di margine sul Feyenoord nella classifica di Eredivisie, viene da quattro vittorie di fila, comprese quelle in trasferta sul campo dell’AZ Alkmaar, per 5-1, e del Liverpool, per 4-1, e questa forse sarebbe una . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

