HBO Max arriva anche in Italia | da Harry Potter al Trono di spade le serie più belle
Come se non avessimo già abbastanza scuse per non alzarci dal divano, a nostra disposizione arriva una nuova, l’ennesima, piattaforma di streaming. HBO Max si prepara allo sbarco in Italia. L’elenco di serie e film disponibili sul canale della grande casa di produzione statunitense è lungo e a dir poco ricco. I titoli imperdibili e tutte le modalità di abbonamento. Chi è HBO. HBO è uno dei broadcaster che ha contributo a cambiare la storia dell’intrattenimento. La casa di produzione americana ha il merito – o la colpa tornado al nostro stare troppo sul divano – di aver reso le serie tv prodotti sofisticati come prima di allora lo erano soltanto i film. 🔗 Leggi su Dilei.it
News recenti che potrebbero piacerti
Hyundai, arriva in Italia il nuovo Nexo: il Suv a idrogeno con 826 km di autonomia Vai su X
: , . La Tesla più “accessibile” sta per arrivare sul mercato italiano. Si chiama Model 3 Standard ed è la versione pensata per chi vuole entrare nel mondo ele - facebook.com Vai su Facebook
HBO Max arriva in Italia, aspettando le decisioni di Netflix - La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery che riunisce in un unico posto le serie HBO, i film Warner Bros, i contenuti DC, le produzioni Max Originals ... Da macitynet.it
Hbo Max in Italia: prezzi, catalogo, abbonamenti e cosa cambia per Sky - Arriva in Italia Hbo Max, nuova piattaforma streaming che unisce il catalogo Hbo con quelli Warner Bros, Dd ed le offerte di Eurosport ... Riporta quifinanza.it
HBO Max arriva in Italia, dal 13 gennaio 2026 - HBO Max arriva in Italia, dal 13 gennaio 2026: scopri il prezzo, il catalogo e come funziona la piattaforma streaming. Lo riporta tvserial.it
HBO Max, quando arriva in Italia e quanto costa: a gennaio manca poco - È stata comunicata in via ufficiale la data precisa in cui la piattaforma streaming HBO Max, parte del gruppo Warner Bros. Secondo comingsoon.it
Dal mondo di Game of Thrones alle Olimpiadi, Hbo Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026 (ecco quanto costerà) - Era un passaggio inevitabile, vista l'espansione globale dello streaming del gruppo Warner Bros. Secondo wired.it
Lo streaming tv di Hbo Max arriva in Italia da gennaio 2026. In arrivo l’accordo con Tim. Ecco quanto costa e cosa cambia con Sky e Now - La piattaforma di streaming di Warner Bros Discovery si espande in Europa l’anno prossimo. Scrive milanofinanza.it