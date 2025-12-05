Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto la magia torna a vivere a Roma e Milano

L’attesissimo capitolo conclusivo della saga letteraria più amata sbarca in Italia in una veste del tutto nuova. La  Harry Potter Film Concert Series  propone per la prima volta nel nostro Paese  Harry Potter e i Doni della MorteParte 1 in Concerto, settimo film della serie, che verrà presentato con esecuzione orchestrale dal vivo.   Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto, le date a Roma e Milano. Sul palco ci sarà l’ Orchestra Italiana del Cinema, composta da  80 musicisti, che darà vita all’acclamata partitura di  Alexandre  Desplat, sincronizzata fotogramma per fotogramma con la proiezione del film in alta definizione su un  maxi schermo  di 12 metri, con dialoghi in italiano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

