L’attesissimo capitolo conclusivo della saga letteraria più amata sbarca in Italia in una veste del tutto nuova. La Harry Potter Film Concert Series propone per la prima volta nel nostro Paese Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto, settimo film della serie, che verrà presentato con esecuzione orchestrale dal vivo. Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto, le date a Roma e Milano. Sul palco ci sarà l’ Orchestra Italiana del Cinema, composta da 80 musicisti, che darà vita all’acclamata partitura di Alexandre Desplat, sincronizzata fotogramma per fotogramma con la proiezione del film in alta definizione su un maxi schermo di 12 metri, con dialoghi in italiano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto, la magia torna a vivere a Roma e Milano

