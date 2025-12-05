Happah al punkfunk | tra groove acustici beats e basso elettrico il live diventa laboratorio sonoro
Anche questa settimana il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) conferma di essere uno degli spazi più eclettici e sorprendenti della città. Sabato 6 dicembre, alle ore 22,30, il Sidekick ospiterà un live che promette di trasformare il dance floor in un territorio d'improvvisazione pura. I. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
