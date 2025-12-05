Hanno perquisito la sua casa Scomparsa Emanuela Orlandi c’è una svolta clamorosa
Per la scomparsa di Emanuela Orlandi, uno dei misteri più inquietanti della Roma degli anni Ottanta, spunta ora un dettaglio che aggiunge nuove ombre a una vicenda da oltre quarant’anni sospesa tra silenzi, depistaggi e mezze verità. La Repubblica, attraverso un’inchiesta firmata da Giuseppe Scarpa, racconta che gli inquirenti romani avrebbero imboccato nelle scorse settimane una direzione finora mai resa pubblica, ritenuta tanto delicata da essere rimasta fuori dal dibattito pubblico fino a oggi. La storia si riapre quindi nella forma più inaspettata, con un atto giudiziario che per la prima volta introduce un nome noto alla famiglia Orlandi ma mai comparso nelle carte ufficiali dell’indagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
La società Casino de la Vallée Spa interviene con una nota sull'inchiesta in corso da parte della guardia di finanza che questa mattina ha perquisito gli uffici della casa da gioco: «rispetto per le persone coinvolte ma netta repulsione per i fatti indagati» #gazzet - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, perquisita la casa dell’ex carabiniere Sapone per l’indagine di corruzione: controllata una cassaforte - Oggi 20 novembre i carabinieri hanno perquisito un appartamento di proprietà di Silvio Sapone, ex luogotenente dell'Arma, per anni a capo della polizia ... fanpage.it scrive
Operatore ecologico arrestato per spaccio, droga in casa e in auto: trovati 40mila euro contanti - A Grumo Nevano, Napoli, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 38enne del posto per detenzione di droga a fini di spaccio. Scrive msn.com