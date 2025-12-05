Hanno fatto fuoco Droni su base militare europea l’artiglieria spara | abbattuti
Un boato improvviso, luci nel cielo e la sensazione che qualcosa di enorme stia accadendo dove nessuno può vedere davvero. Attimi sospesi nella notte, occhi puntati sull’acqua e un silenzio carico di tensione: cosa si nasconde dietro questi movimenti misteriosi? È nella serata di giovedì che la base sottomarina dell’ Ile Longue, nella rada di Brest, si è trasformata nel teatro di un evento che ha lasciato tutti senza fiato. Cinque droni hanno sorvolato uno dei luoghi più blindati della Francia, scatenando un autentico inferno di allerta tra le forze armate. >> Tragedia in palestra, colpito in pieno mentre si allena: la morte atroce davanti a tutti Non si tratta di una semplice infrazione: qui, nei meandri della base, sono custoditi i sottomarini nucleari lanciamissili, il cuore pulsante della dissuasione nucleare francese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
