Francesca Albanese replica allo scoop de Il Giornale in merito alla sua partecipazione a un evento nella striscia di Gaza tra i cui relatori c'erano figure apicali di Hamas designato come gruppo terroristico negli Stati Uniti, in Canada, nell'Unione Europea, in Australia e altri paesi. “La conferenza era organizzata da una ONG palestinese a Gaza (Council of Foreign Relations) con tanto di Logo dell'Autorità Palestinese in cima al programma. Ma certo, collegandomi da remoto, io così come gli altri ospiti internazionali, non avevo alcuna idea di o controllo su chi fosse in sala”, scrive la relatrice Onu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas connection - Dopo lo scoop del Giornale ecco le prove delle bugie di Francesca Albanese

