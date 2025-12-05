Hamas-connection dopo lo scoop del Giornale Albanese fa la vittima | Killeraggio contro di me

Pochi giri di lancette dopo la notizia esclusiva pubblicata da "Il Giornale" in edicola questa mattina a firma di Giulia Sorrentino e Fausto Biloslavo ( qui l'articolo ), Francesca Albanese ha replicato con un lungo post pubblicato sui social. " Scandalosa l'ultima fandonia messa in circolazione da Il Giornale, che rilancia una bufala prodotta da UN watch circa tre anni fa ", scrive la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina. Dichiara che non sia vero, anzi che sia " falsissimo " quanto riportato da questa testa, ossia che " nel 2022 avrei detto in una conferenza pubblica 'ai leader di Hamas' che avevano il diritto di resistere ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hamas-connection, dopo lo scoop del Giornale Albanese fa la vittima: “Killeraggio contro di me”

