Haaland in fuorigioco non succedeva da… due anni

(Adnkronos) – Erling Haaland, centravanti del Manchester City e della Norvegia, ormai non fa più notizia per le valanghe di gol. Nell'ultimo turno di Premier League contro il Fulham, l'attaccante norvegese ha fatto parlare di sé per essere finito. in fuorigioco. Una cosa normale per chi fa il suo mestiere, che capita ai colleghi di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

News recenti che potrebbero piacerti

Statistica senza senso Il miglior attaccante al mondo? ##haaland #manchestercity #premierleague #calcio - facebook.com Vai su Facebook

Il Manchester City domina il Liverpool nel giorno della 1000ª panchina in carriera di Pep Guardiola e si tiene il 2° posto in Premier League riducendo il gap dall'Arsenal a 4 punti. Decisivi il colpo di testa di Haaland (che in avvio aveva sbagliato un rigore, il 3° Vai su X

Haaland sa esattamente quante volte è stato in fuorigioco in tre anni al City: è un numero mostruoso - Erling Haaland conosce perfettamente il numero totale delle volte in cui è stato fermato in fuorigioco da quando è approdato al Manchester City: siamo a livelli di arte pura. Secondo fanpage.it