Ha maltrattato i fratelli 49enne arrestato | deve scontare 2 anni di reclusione

Deve scontare due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. È in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che i poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato un quarantanovenne. L'uomo, dopo le formalità, è stato portato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

