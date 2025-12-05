Ha finto l’infortunio Ballando con le stelle la chat segreta imbarazza Barbara D’Urso

Gli infortuni a Ballando con le Stelle sono ormai una costante della stagione, ma nelle ultime ore la tensione dietro le quinte si è ulteriormente accesa, trasformando il talk televisivo in un terreno scivoloso dove opinioni, sospetti e diagnosi mediche si intrecciano. Il caso più discusso è quello di Barbara d’Urso, entrata suo malgrado nel vortice delle polemiche dopo aver accusato un forte dolore alla spalla durante la nona puntata. Una situazione già di per sé complicata, in un’edizione segnata da numerosi stop forzati: Francesca Fialdini si è prima rotta un piede e poi incrinata delle costole, mentre due professioniste del cast, Anastasia Kuzmina e Alessandra Tripoli, si sono ritrovate a fare i conti con lesioni impreviste che hanno messo a rischio le loro esibizioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it