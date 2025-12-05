Gussago | visita guidata alla Santissima

Sulle colline silenziose e panoramiche che dominano Gussago, tra filari di vigneti e scorci mozzafiato, sorge la Santissima, antico ex complesso conventuale che da secoli veglia sul territorio con la sua eleganza severa e la sua aura senza tempo. Un luogo che incanta, emoziona e sorprende. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Soffri di #gastrite? Non lasciare che ti rovini le feste, prenota subito il tuo appuntamento da Fisio Medica Tosoni! #fisiomedicatosoni #gussago #riabilitazione #osteopatia - facebook.com Vai su Facebook

Visita guidata alla Santissima Trinità - Domenica alle 16 si svolgerà la visita alla chiesa della Santissima Trinità in piazza Melozzo, guidata dal parroco, don Enrico Casadei, vicario generale della Diocesi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Gussago, la Santissima ha riaperto: la chiesa è tornata ai suoi cittadini dopo il restauro - I lavori di recupero sono costati un milione e centomila euro La cerimonia di inaugurazione, svoltasi alle 10, solo ... Scrive ilgiorno.it