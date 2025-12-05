Guida ubriaco finisce con l' auto contro un autobus

E' rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sabaudia, finendo con la sua auto contro un autobus di una società di trasporti. I rilievi del sinistro, avvenuto in via XVIII dicembre, sono stati affidati ai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Latina, che dopo aver. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

