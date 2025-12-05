Guida al weekend dell’Immacolata gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Ferraratoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche se da settimane mercatini e proposte natalizie la fanno da padroni è con il ponte dellImmacolata che da sempre si entra nell’atmosfera delle feste in arrivo. Le proposte del weekend con lunedì festivo sono davvero tante e di ogni genere.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNatale in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La guida definitiva alla Gamescom 2025: date, eventi e tutto quello che c'è da sapere sulla fiera tedesca - La gamescom 2025 è alle porte e vi farà sicuramente comodo questa guida che vi darà tutte le informazioni che vi servono per godervela al meglio. multiplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Guida Weekend Dell8217immacolata Eventi