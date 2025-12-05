Guida al weekend dell’Immacolata gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Anche se da settimane mercatini e proposte natalizie la fanno da padroni è con il ponte dell’Immacolata che da sempre si entra nell’atmosfera delle feste in arrivo. Le proposte del weekend con lunedì festivo sono davvero tante e di ogni genere.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNatale in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Scopri tutto sul weekend dell’Immacolata a Napoli: https://www.sovranitapopolarenapolitana.it/weekend-dellimmacolata-a-napoli-un-ponte-di-magia-e-tradizione-5-6-dicembre/ (oppure clicca il link in bio per la guida completa!) Weekend dell’Immacolata - facebook.com Vai su Facebook

La guida definitiva alla Gamescom 2025: date, eventi e tutto quello che c'è da sapere sulla fiera tedesca - La gamescom 2025 è alle porte e vi farà sicuramente comodo questa guida che vi darà tutte le informazioni che vi servono per godervela al meglio. multiplayer.it scrive