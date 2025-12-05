Guerrina e Quirin un unico ultimo abbraccio | funerale insieme il 13 dicembre

Brazzano si prepara a vivere una giornata di profonda commozione. Sabato 13 dicembre, alle 14 e 30 nella chiesa di Sant’Adalberto, si terrà il funerale unico per Guerrina Skocaj, 83 anni, e Quirin Kunhert, 32 anni, le due vittime travolte dal movimento franoso che lo scorso 17 novembre ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Osservato un minuto di silenzio in memoria di Guerrina Skocaj e Quirin Kuhnert, vittime del maltempo di lunedì scorso. IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Frana travolge case, Prefettura 'area non è sotto sequestro'. Sotto le macerie sono morti Quirin Kuhnert e Guerrina Skocaj #ANSA Vai su X

Guerrina e Quirin, un unico ultimo abbraccio: funerale insieme il 13 dicembre - La comunità si prepara a salutare insieme Guerrina Skocaj, 83 anni, e Quirin Kunhert, 32, le due vittime della frana del 17 novembre. Scrive udinetoday.it

La frana a Brazzano di Cormons, il sopravvissuto: "Ho visto Quirin e Guerrina travolti dal fango" - Detriti e onda d'urto l'hanno scaraventato a svariati metri di distanza, semi sommerso dalle macerie, da cui l'hanno liberato i Vigili del Fuoco. Segnala msn.com

Commozione e solidarietà. A Giassico la messa in suffragio di Guerrina e Quirin - Gremita la piccola chiesa in cui stamane si è reso omaggio alle due vittime della frana di Brazzano. Lo riporta rainews.it

Frana di Brazzano di Cormons, la compagna di Quirin, morto per salvare un’anziana: “Ci ha lasciati da eroe” - È il cuore del messaggio diffuso da Jessica Hartwick, compagna di Quirin Kuhnert, il 32enne tedesco morto a Brazzano di Cormons mentre tentava di salvare, purtroppo ... Si legge su fanpage.it

Il sacrificio di Quirin: “Ha salvato mia figlia, adesso è il nostro eroe” - Kuhnert, 32 anni, tedesco, si era innamorato di Brazzano e aveva rilevato un negozio. Scrive repubblica.it

Frana travolge tre case: trovata morta l'83enne Guerrina Skocaj. Poche ore prima era stato recuperato il corpo senza vita di Quirin Kuhnert - La violenta ondata di maltempo che da ore sta colpendo il Friuli Venezia Giulia ha provocato gravi danni e situazioni di emergenza in diverse zone della ... Lo riporta ilgazzettino.it