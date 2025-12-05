Guerra ibrida e cybersecurity come si rinnova la Farnesina

Le relazioni internazionali, come è noto, rappresentano il motore dell’export. Per questa ragione accelerare sulla riforma della Farnesina dotandola di strumenti “aggiornati” e di due direzioni che non si pestano i piedi rappresenta una mossa che va nella direzione geopolitica giusta. Il mondo è cambiato, ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani presentando quella che dal prossimo mese di gennaio sarà una vera e propria rivoluzione a tutti gli effetti. I segnali in questo senso non mancano: guerre, dazi, guerra ibrida con azioni commerciali mirate, dossier energetico, concorrenza, cybersicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Guerra ibrida e cybersecurity, come si rinnova la Farnesina

Altri contenuti sullo stesso argomento

#ottoemezzo Franco Bernabè e la riorganizzazione della Difesa che intende fare il Ministro Crosetto: "C'è il problema della guerra ibrida". Lilli Gruber: "Crosetto parla di guerra tradizionale" - facebook.com Vai su Facebook

Rauti “La guerra ibrida richiede una risposta proattiva e integrata” - @Italpress italpress.com/rauti-la-guerr… #Difesa #DefenceSummit2025 #Formazione #Digitale #Sicurezza #GuerraIbrida #Resilienza #RiservaSelezionata #Innovazione #ForzeArmate Vai su X

Guerra ibrida e cybersecurity, come si rinnova la Farnesina - Per questa ragione accelerare sulla riforma della Farnesina dotandola di strumenti “aggiornati” e di due direzioni che no ... Come scrive formiche.net

Cybersecurity OT, perché contro AI e guerra ibrida bisogna svecchiare i sistemi - Aumentano gli attacchi a impianti produttivi e infrastrutture, target nel contesto della guerra ibrida, e l'AI può causare danni importanti: per fare bene cybersecurity OT la priorità è investire per ... Segnala agendadigitale.eu

Virkkunen: “L’Europa ha tutti i mezzi per difendersi dalla guerra ibrida” - Henna Virkkunen, Commissaria Ue alla Sovranità Digitale, nel suo video intervento a Space & Underwater, la conferenza organizzata da Cybersecurity Italia in corso a Roma: “Cyberattacchi e sabotaggi de ... Lo riporta key4biz.it

Difesa, Virkkunnen: “Spazio, cavi sottomarini e cyber sono i nuovi domini della guerra ibrida” - (Adnkronos) – Alla 2ª edizione di Space&Underwater – Space Economy, Submarine Cables & Cybersecurity, in corso nei Saloni di Rappresentanza della Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto”, Henna Virk ... Scrive msn.com

La guerra ibrida - Con hacker militari da reclutare tra i programmatori più esperti ... Scrive rainews.it

Nel piano dell'Italia per affrontare una guerra ibrida ci sono uno scudo anti-droni e un'armata cyber - La guerra ibrida è già in corso e l'Italia studia le contromisure per rispondere alle minacce che potrebbero arrivare dal cielo e a quelle che già viaggiano in rete, dove la disinformazione e le ... Scrive wired.it