Guasto al datacenter regionale di Aria | blocchi in oltre metà degli ospedali e un salto indietro a carta e penna

Milano – La buona notizia è che non è stato un attacco hacker. Quella cattiva è che un nuovo problema all’infrastruttura informatica lombarda gestita da Aria spa, cui fanno capo tutti i sistemi della Regione incluse le strutture sanitarie, ieri ha mandato in blocco, totale o parziale, computer e causato disservizi di varia entità in più di metà delle Aziende socio-sanitarie territoriali e in quattro dei 5 Irccs pubblici della Lombardia. Il problema, ha ricostruito a fine mattinata una nota dell’assessorato regionale al Welfare, si è verificato al datacenter regionale gestito da Aria. Intorno all’una di notte del 4 dicembre, i sistemi informatici di diversi ospedali sono andati in tilt, e il personale è stato costretto a un balzo indietro di qualche decina d’anni, tornando a carta e penna per registrare accettazioni ed esami, con priorità ovviamente alle procedure urgenti o comunque non differibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

