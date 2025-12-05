Guardiola è tornato a premiare la creatività?
Al quinto minuto di Manchester City-Liverpool Jeremy Doku riceve palla nel mezzo spazio sinistro, prova a condurre un po’, cerca di affrontare Gravenberch e aspetta. Sulla sinistra si fa avanti Nico O’Reilly, che riceve e prende il l fondo per cercare un cross abbastanza scadente, subito allontanato da Konaté. Sulla respinta, però, Doku fa uno scatto in avanti e brucia Gravenberch, entrando in area dall’angolo sinistro. Davanti ha Bradley e Szoboszlai che cercano di raddoppiarlo ma lui passa in mezzo con un movimento di gambe talmente veloce che neanche la ripresa TV riesce a cogliere appieno. Recuperata la palla, Doku cerca di girare intorno a Konaté nello spazio di mezzo metro scarso ma il francese ha la reattività di intercettare il pallone e a quel punto MacAllister spara una cannonata col destro e allontana. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
