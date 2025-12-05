Guaio Napoli un obiettivo di calciomercato si infortuna | c’è lesione si studiano le alternative
L’infortunio di Arthur Atta complica i piani del Napoli in vista del mercato di gennaio. Il centrocampista dell’ Udinese era tra i profili seguiti dalla dirigenza per rinforzare la mediana, già penalizzata da vari stop fisici. Gli esami hanno però evidenziato una lesione che richiederà tempo e cautela, cambiando le prospettive di mercato. Con questo nuovo scenario il Napoli valuta con attenzione Kobbie Mainoo del Manchester United e Lorenzo Pellegrini, in scadenza con la Roma. L’infortunio di Atta e il comunicato dell’Udinese. “Nella giornata odierna (5 dicembre) Arthur Atta si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra” Il club friulano ha spiegato che il giocatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
