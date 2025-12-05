GTA Online Michael De Santa di GTA 5 tornerà ufficialmente in A Safehouse in the Hills

Il ritorno di uno dei personaggi più iconici dell’universo Rockstar Games è ormai ufficiale: Michael De Santa, protagonista di GTA 5, sarà parte integrante del nuovo aggiornamento di GTA Online, A Safehouse in the Hills, in arrivo il 10 dicembre su PC, PlayStation e Xbox. L’espansione non si limita a introdurre nuove abitazioni, ma porta con sé missioni narrative, funzionalità evolute, veicoli aggiuntivi e un ampliamento significativo dell’esperienza di gioco. Per i fan di lunga data, la presenza di Michael rappresenta un evento speciale: il personaggio non apparirà in GTA 6, e il suo ruolo in questo update offre un’ultima, attesa occasione per vederlo nuovamente in azione a Los Santos. 🔗 Leggi su Game-experience.it

