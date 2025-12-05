Toyota ha presentato presso il centro tecnico di Higashi-Fuji la nuovissima GR GT3, modello che si prepara per sostituire la Lexus RC F GT3 presente sui tracciati di tutto il mondo da oltre cinque anni. I giapponesi hanno svelato l’inedita auto che correrà solamente dal 2027 e non dal 2026 come molti speravano. La GR GT3 è stata mostrata insieme all’unità stradale (GR GT) ed alla Lexus LFA Concept, modello indipendente rispetto alla ‘cugina’ targata Toyota. Una lunga serie di test è stata disputata in Giappone, ma anche in Europa ed North America tra Spa-Francorchamps (Belgio), Daytona (FloridaUSA) e Laguna Seca (CaliforniaUSA). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GT, Toyota presenta la nuova GR GT3