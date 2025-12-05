Grimaldi presidente dell' Ente Riserve Naturali Foce Volturno Nominata anche la giunta

La Giunta della Regione Campania ha approvato le procedure di nomina ai vertici dell'Ente Riserve Naturali Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano. Nominato Presidente Mario Grimaldi, che entra di diritto anche nella Giunta dell’Ente Parco. Designati quali rappresentati della comunità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

