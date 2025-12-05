Grigniani e la polemica sulla cover di Laura Pausini | Non è stata un’amica

Gianluca Grignani torna a parlare dello scontro con Laura Pausini e delle polemiche legate alla cover di La mia storia fra le dita. Qualche mese fa infatti l’artista aveva criticato apertamente la cantante dopo l’annuncio legato all’uscita del suo nuovo singolo. Lo scontro per la cover di La mia storia fra le dita. Ma andiamo con ordine. Lo scorso luglio Laura Pausini aveva svelato sui social l’uscita di La mia storia fra le dita, nuovo singolo e cover del celebre brano di Gianluca Grignani. Nel suo annuncio però la cantante non aveva citato il collega, specificando che la canzone era proprio la sua. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grigniani e la polemica sulla cover di Laura Pausini: “Non è stata un’amica”

Grignani: «A Sanremo non vado, non ho avuto nessun premio. Pausini? Un'amica ma per la cover non lo è stata» - Gianluca Grignani, presentando a Milano la nuova edizione dell'album “Destinazione Paradiso” per i 30 anni dalla pubblicazione, ha spiegato la decisione di ... Come scrive msn.com

Grignani: “Pausini un’amica, sulla cover non lo è stata. Sanremo? Non regalo più canzoni” - Il cantautore presenta la riedizione con cui celebra il trentennale di “Destinazione Paradiso”, annuncia il nuovo album “Verde smeraldo - Come scrive msn.com

Grignani torna sul caso Pausini: "È stato fastidioso, in quel momento Laura non è stata mia amica". Poi rivela: "Mi hanno proposto un film porno" - Grignani ha rivendicato il valore del brano: “Non dovrei dirlo io ma è il brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify, fra l’altro nella mia versione”. Come scrive today.it