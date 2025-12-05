Grifone tutti allo stadio L’iniziativa per domenica
CALCIO "Tutti allo Zecchini": questo è il grido che sale dalla tifoseria biancorossa, in vista del big-match di domenica tra la capolista Grosseto e il Prato, quarto in classifica, due squadre attualmente in grande spolvero. Un invito rivolto a sportivi e tifosi del Grifone a partecipare alla "giornata di sport", per sostenere i propri beniamini in campo e per rispondere, in Curva Nord e in tribuna, al tifo dei supporter lanieri che, si presume, saranno numerosi in Curva Sud. Una sfida dal cui esito Marzierli e compagni potrebbero mettere un sigillo fondamentale nella corsa verso l’obiettivo finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
