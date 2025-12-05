Grey' s Anatomy 22 torna Kate Walsh | Ecco quando rivedremo la dottoressa Addison Montgomery

Kate Walsh, volto storico di Grey's Anatomy e dello spin-off Private Practice, tornerà come guest star nella stagione 22 del medical drama: ecco tutto quello che sappiamo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grey's Anatomy 22, torna Kate Walsh: Ecco quando rivedremo la dottoressa Addison Montgomery

