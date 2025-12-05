green city tra betlemme e san giovanni

E’ uno dei progetti concreti per aiutare la Terra Santa e si basa sulle buone pratiche ambientali che dal Valdarno realizzano un ponte con il Medio Oriente. Lo hanno toccato con mano i referenti della Fondazione Giovanni Paolo II rientrati da poco tempo da una missione in Palestina promossa per fare il punto sulle attività in un contesto centrale per il suo operato solidale. Tra queste rientra "Bethlehem Green City", l’iniziativa finanziata da Aics, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e organizzata in sinergia con il Comune di San Giovanni. A portare i saluti del sindaco della città di Masaccio Valentina Vadi al vicesindaco di Betlemme Lucy Talgieh sono stati il presidente della Fondazione Damiano Bettoni e il vicepresidente Monsignor Rodolfo Cetoloni che durante la visita hanno potuto rendersi conto dell’efficacia delle azioni educative e di sensibilizzazione realizzate per rafforzare il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel distretto betlemita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

