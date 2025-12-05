Graziella Valente premiata per la sua cucina tradizionale | Ha saputo valorizzare i piatti della nostra memoria

È stata celebrata giovedì 4 dicembre, in via dei Frentani 393 a Chieti, la cuoca Graziella Valente, alla quale è stato conferito il riconoscimento “Cucina Familiare 2025” da parte dei giornalisti enogastronomici abruzzesi FigecCisal. La cerimonia si è svolta nella sede del Not – Nucleo operativo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

