Cinquantuno nuovi donatori di sangue a Montopoli grazie al progetto "Donare ti dona" che, per oltre un mese, ha visto la presenza di Fratres e Avis agli eventi organizzati a Montopoli e nelle frazioni e che si è concluso al centro trasfusionale di Fucecchio per accogliere i nuovi candidati alla donazione. Hanno risposto in 51. "Dal Comune di Montopoli – commenta la vicesindaca Irene Cavallini – rinnoviamo l’appello alla continuità nella donazione, anche nella fase di recente aggiornamento del sistema informatico dei Servizi Trasfusionali dell’Asl Toscana Centro". "Il lavoro svolto in perfetta sinergia e reciproca collaborazione tra le associazioni dei donatori Avis e Fratres e l’amministrazione comunale ha portato a un risultato eccezionale che ci rende tutti felici e orgogliosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grazie a “Donare ti dona“ cinquantuno nuovi “angeli“