Gravinae Nativitas 2025 | il Rione Piaggio rinasce con il presepe vivente degli antichi mestieri

La quarta edizione di Gravinae Nativitas si presenta come una delle più significative di sempre: un evento che mira a recuperare e valorizzare i primi insediamenti storici di Gravina, riportando alla luce le radici più autentiche della città.Il protagonista di questa nuova edizione è il Rione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il tarallo protagonista di una “staffetta” in nome della solidarietà, della gastronomia e delle tradizioni. La ghiotta tre giorni inizia sabato 6 dicembre alle ore 10,00 con l’appuntamento sul ponte acquedotto: gli antichi mestieri protagonisti di Gravinae Nativitas sar - facebook.com Vai su Facebook

SPQL Gruppo Storico Lucerino APS protagonista a “Gravinae Nativitas” - Riceviamo e pubblichiamo Con grande orgoglio il *Gruppo Storico Lucerino SPQL * annuncia la propria partecipazione alla prestigiosa manifestazione ... Come scrive lucerabynight.it

Torna Gravinae Nativitas: antichi mestieri in presepe al Piaggio - La quarta edizione di Gravinae Nativitas è davvero speciale: intende recuperare e valorizzare i primi insediamenti storici, alla ricerca delle radici della Città. Riporta trmtv.it

