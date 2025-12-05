Grave incidente a Papiano Stazione | 3 feriti
Lo scontro. Nella mattinata di venerdì 5 dicembre, a Papiano Stazione, frazione di Marsciano, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone. Interventi sul posto. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i carabinieri di Todi e Marsciano, i vigili del fuoco e il personale del 118 per prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area. Condizioni delle persone coinvolte. Tre persone sono rimaste ferite: il più grave è il giovane alla guida dell'auto, trasportato in codice rosso all' ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Gli altri due occupanti del furgone sono stati condotti all' ospedale di Pantalla per ricevere le cure necessarie.
