Grandis verso il debutto Maglia dedicata ai tifosi
Grandis è carico e non vede l’ora di debuttare davanti al pubblico del "Bianchelli". Il nuovo acquisto della Vigor si presenta ai tifosi rossoblu e non nasconde di essere rimasto piacevolmente stupito dal calore di tutto l’ambiente senigalliese. "Sono felice di aver scelto Senigallia, mi parlavano tutti bene della piazza, del gruppo, del mister e devo ammettere che le prime sensazioni sono positive - spiega Tomas Grandis -. Il primo obiettivo è arrivare alla partita di domenica con la giusta dose di concentrazione; rimanendo carichi e umili possiamo fare bene, questi primi allenamenti mi hanno lasciato ottime impressioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
