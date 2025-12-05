Grandi eventi e sponsor privati Cammarota | Bisogna accelerare sul regolamento

A un anno di distanza dall'apertura al dialogo mostrata dall'amministrazione, il regolamento comunale per disciplinare l'ingresso dei privati nel finanziamento dei grandi eventi cittadini non è ancora stato varato. A sollevare la questione è Antonio Cammarota, capogruppo de "La Nostra Libertà" e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it