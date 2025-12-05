Grandi eventi e sponsor privati Cammarota | Bisogna accelerare sul regolamento
A un anno di distanza dall'apertura al dialogo mostrata dall'amministrazione, il regolamento comunale per disciplinare l'ingresso dei privati nel finanziamento dei grandi eventi cittadini non è ancora stato varato. A sollevare la questione è Antonio Cammarota, capogruppo de "La Nostra Libertà" e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
?LE PANTERE FANNO LA SPESA CON SUPERMERCATI MAXì! Una delle grandi novità nel panel degli sponsor di Prosecco DOC Imoco Volley per la stagione 2025/26 è l'ingresso di Supermercati Maxì/Gruppo Vega, un marchio da sempre vicino allo sp - facebook.com Vai su Facebook
Grandi eventi e sponsor privati, Cammarota: "Bisogna accelerare sul regolamento" - Il presidente della Commissione Trasparenza denuncia lo stallo a un anno dall'intesa di massima con l'assessore Ferrara. Come scrive salernotoday.it
Giancarlo Bracale: «Mare, sport e panorama mozzafiato sì ai grandi eventi ma servono sponsor» - Per il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale, riconfermato alla guida del sodalizio giallorosso per ... Da ilmattino.it