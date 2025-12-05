Grande Fratello | Omer chiude con Rasha? Era solo una fase di conoscenza è andata male

Dopo giorni di battibecchi e incomprensioni, Omer sgancia una frase che sembra mettere fine alla storia con Rasha. Donatella tenta l'ultima mediazione, ma tra i due il distacco cresce. Tra dieci giorni, nella Casa del Grande Fratello si spegneranno le luci e le telecamere, e tutti i concorrenti torneranno alla vita reale. Il pubblico si chiede se le coppie e le amicizie nate ai Lumina Studios resisteranno. In attesa di una risposta, Omer Elomari e Rasha Younes, da due giorni, sono entrati in crisi: si punzecchiano tra frecciatine, silenzi e incomprensioni. Il rapporto tra i due sembra essere arrivato a un punto di non ritorno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello: Omer chiude con Rasha? “Era solo una fase di conoscenza, è andata male”

News recenti che potrebbero piacerti

La delusione di Benedetta: "Al di fuori questa amicizia con Domenico non può andare avanti" #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello. . #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Una-piccola-discussione-tra-Jonas-e-Anita - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello: Omer chiude con Rasha? “Era solo una fase di conoscenza, è andata male” - Dopo giorni di battibecchi e incomprensioni, Omer sgancia una frase che sembra mettere fine alla storia con Rasha. movieplayer.it scrive

Grande Fratello, Omer Elomeri stufo di Rasha Younes? "Non mi serve più un rapporto del genere" - Una brutta lite scoppiata nella casa del Grande Fratello mette in ginocchio il rapporto, ecco cosa sta succedendo. Scrive comingsoon.it

Grande Fratello, «La faccio ubriacare»: bufera nella Casa tra lacrime, finalisti, anelli e pagelle - Emozioni e tensioni al Grande Fratello: Jonas in finale, Simone e Domenico nella bufera per le frasi su Dolce, Valentina restituisce l’anello. Segnala panorama.it

Grande Fratello, pronostici verdetto dell'11ª puntata: Omer favorito, Mattia a rischio - Nei sondaggi Omer è in testa per l'accesso in finale (39,53%), mentre Mattia è il meno votato (8,66%) e rischia l'eliminazione ... Scrive it.blastingnews.com

Grande Fratello, Omer Elomari e Rasha Younes ancora distanti: faranno pace? - Guai in paradiso per Omer Elomari e Rasha Younes: al GF la tensione tra i Rashmer è salita e i due gieffini appaiono più distanti che mai. Lo riporta msn.com

Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni davanti a tutti e scoppia il putiferio - Tensione al Grande Fratello: Omer perde il controllo, sfiora la rissa con Jonas e ora rischia provvedimenti nel reality show ... Secondo corrieredellosport.it