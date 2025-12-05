Grande Fratello Mattia Scudieri confessa | Sono sorpreso da tutto questo VIDEO

Comingsoon.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello, il siciliano Mattia Scudieri ha deciso di pubblicare un dolce video di ringraziamenti per tutti i suoi fan. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Mattia Scudieri confessa: "Sono sorpreso da tutto questo" (VIDEO)

