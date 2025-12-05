Grande Fratello Elodie sarà ospite della Semifinale del reality? Spunta un' indiscrezione!
Secondo una recente indiscrezione, la Semifinale del Grande Fratello potrebbe riservare una vera sorpresa: ospite d'eccezione sarà un'amatissima artista, Elodie!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Argomenti simili trattati di recente
I nostri inquilini hanno sorretto il Globo per due ore… saranno riusciti ad ottenere la ricompensa? #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello. . #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Una-piccola-discussione-tra-Jonas-e-Anita - facebook.com Vai su Facebook
Semifinale del Grande Fratello, un colpo di scena in arrivo: Elodie nella Casa? - Grande Fratello, tutto pronto per la semifinale: Elodie potrebbe entrare nella Casa per un incontro a sorpresa. Riporta notizie.it
Grande Fratello, arriva Elodie, ecco quando e il motivo - Elodie potrebbe essere ospite della semifinale del Grande Fratello per incontrare un concorrente fan della cantante. Lo riporta mondotv24.it
Grande Fratello, Elodie sarà ospite della Semifinale del reality? Spunta un'indiscrezione! - Secondo una recente indiscrezione, la Semifinale del Grande Fratello potrebbe riservare una vera sorpresa: ospite d'eccezione sarà un'amatissima artista, Elodie! Come scrive comingsoon.it
Grande Fratello, Elodie fa irruzione nella Casa: è arrabbiata con un concorrente. Cosa succede - Stando alle ultime voci, l'ex concorrente di Amici dovrebbe entrare nella Casa nel corso della puntata di lunedì 8 dicembre. Riporta libero.it
Grande Fratello, Elodie in casa come ospite della semifinale? - Stando alle ultime voci di corridoio, lunedì sera, in occasione della semifinale, ad entrare nella casa del Grande Fratello in qualità di ospite potrebbe essere nientemeno che Elodie. Lo riporta novella2000.it
Elodie fa irruzione al Grande Fratello 2025: “Entrerà per una ramanzina a un concorrente”/ Chi è cos’ha fatto - Elodie potrebbe essere l'ospite speciale della prossima diretta del Grande Fratello 2025 per fare una ramanzina a un concorrente ... Riporta ilsussidiario.net