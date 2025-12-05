Grande Fratello Domenico D' Alterio | La finale me la merito Valentina? Le risposte arriveranno quando uscirò VIDEO

Domenico D'Alterio ha confessato che, secondo lui, la situazione con Valentina Piscopo potrà risolversi solamente una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Domenico D'Alterio: "La finale me la merito. Valentina? Le risposte arriveranno quando uscirò" (VIDEO)

Argomenti simili trattati di recente

I nostri inquilini hanno sorretto il Globo per due ore… saranno riusciti ad ottenere la ricompensa? #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello. . #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Una-piccola-discussione-tra-Jonas-e-Anita - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Domenico D’Alterio torna a parlare di Valentina: “Le risposte arriveranno quando uscirò” - Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello e Domenico D'Alterio non può non chiedersi cosa succederà tra lui e Valentina Piscopo dopo il reality. Segnala ilsipontino.net

Grande Fratello, Domenico D'Altiero critica Anita Mazzotta e Grazia Kendi! - Riflettendo sulle dinamiche della casa del Grande Fratello all'approssimarsi della Finale, Domenico muove critiche ad Anita e Grazia, ecco cosa ha detto. Riporta msn.com

Grande Fratello, televoto dell'8/12, sondaggi: Simone e Domenico verso l'eliminazione - Dal 1° dicembre, la striscia è stata sospesa e al suo posto Canale 5 ha deciso di trasmettere un episodio inedito de La forza di una donna, serie turca che macina ascolti con una media giornaliera del ... Lo riporta it.blastingnews.com

Domenico e Benedetta, rottura al Grande Fratello: “D’ora in poi evitiamoci”/ “Fuori l’amicizia non ha futuro” - Domenico e Benedetta hanno avuto un confronto dopo la diretta del Grande Fratello 2025 e hanno deciso di allontanarsi ... Si legge su ilsussidiario.net

I fan celebrano il sorriso di Domenico D'Alterio - Un rombo di motori attira l'attenzione dei ragazzi che puntano gli occhi al cielo e leggono quanto scritto ... Scrive grandefratello.mediaset.it

Grande Fratello semifinale 8 dicembre 2025: televoto, eliminati e favoriti - Semifinale Grande Fratello 8 dicembre 2025: Rasha, Francesca, Simone e Domenico al televoto. lifestyleblog.it scrive