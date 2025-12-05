Grande Fratello | Benedetta prende una decisione
Grande Fratello: Benedetta prende le distanze da Domenico – La rottura che scuote la Casa, ecco cos è emerso. Il Grande Fratello sa sempre come trasformare un dettaglio in un terremoto emotivo. E questa volta l’epicentro porta due nomi: Benedetta e Domenico, una delle “quasi-coppie” più seguite e commentate dal pubblico. Dopo settimane di sguardi complici, risate condivise e una crescente vicinanza che sembrava avvicinarli a un vero rapporto, ecco il colpo di scena: Benedetta ha deciso di prendere le distanze. Leggi anche Sanremo: il sogno di Mariasole Pollio, con chi vorrebbe condurre Tutto è iniziato con un cambio di atteggiamento che ha sorpreso gli altri concorrenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Altre letture consigliate
I nostri inquilini hanno sorretto il Globo per due ore… saranno riusciti ad ottenere la ricompensa? #GrandeFratello Vai su X
Grande Fratello. . #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Una-piccola-discussione-tra-Jonas-e-Anita - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello: Benedetta prende una decisione - Domenico ha replicato con ironia: “Sto al Grande Fratello e io mi voglio vivere tutto. Lo riporta 361magazine.com
Simona Ventura prende posizione contro Domenico e Benedetta Grande Fratello/ Frecciata velenosa: “Ipocrisia” - Simona Ventura prende posizione contro Domenico e Benedetta Grande Fratello Frecciata velenosa sui social: "Ipocrisia" ... ilsussidiario.net scrive
Grande Fratello, autori perfidi sul bacio dello scandalo. E Signorini si prende la sua rivincita - Tra malumori in Casa, colpi di scena e misteri di regia, il Grande Fratello continua a muoversi cercando di creare clamore prima della finale. Riporta libero.it
Il Grande Fratello verso la finale: nell’undicesima puntata un provvedimento per Simone e Jonas finalista - Una serata ricca di emozioni: tra grandi sorprese e duri rimproveri, la venticinquesima edizione si prepara il terreno per il gran finale ... Si legge su msn.com
Grande Fratello, Benedetta perde la pazienza in casa: lo sfogo - Tensione al Grande Fratello: Benedetta Stocchi si sfoga dopo le nomination in vista della semifinale del 2025. Secondo mondotv24.it
Grande Fratello, Benedetta esclude Domenico dai ringraziamenti. Lui: “Hai sminuito il nostro rapporto” - La festa del Ringraziamento lascia strascichi nella Casa: Domenico confessa la sua delusione, Benedetta prova a giustificarsi e tra i due emergono nuove incomprensioni. Da msn.com