Gran finale per Novembre Patavino con un omaggio a Mia Martini

Padovaoggi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude il sipario della XII edizione di Novembre Patavino, la rassegna padovana che ha coinvolto per un mese la città con 3000 presenze complessive negli oltre 30 appuntamentiNovembre Patavino conclude, sabato 6 dicembre (ore 21 al Teatro Tom Benetollo, via Tonzig 9) la sua programmazione con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Stranger Things : il gran finale sbarcherà su Netflix dal 27 novembre. Il trailer - È inutile girarci intorno: se c'è davvero un titolo iconico che Netflix ha sfornato nella sua storia quello è Stranger Things, ed è per questo che era logico aspettarsi che la piattaforma pensasse a ... Segnala vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Finale Novembre Patavino