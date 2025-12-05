Gradinate vuote cuore pieno | Arezzo in battaglia a Livorno

Lortica.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani non è solo una trasferta: è LivornoArezzo. Una partita che profuma di battaglia, di carattere, di appartenenza. Senza i  tifosi al seguito,  fa male, ma fa anche nascere una fame più grande: giocare per chi resta a casa, per chi tifa da lontano con la sciarpa al collo. Le notizie di formazione fanno ben sperare: tanti acciaccati recuperati in extremis. Restano fuori solo Dezi, Renzi e il giovane Concetti, che avremmo voluto vedere anche solo per un minuto, ma pazienza — conta chi c’è, e chi c’è è pronto a spingere. Rientrano Cianci e Ravasio, veri numeri nove, gente da area, gente che può far male. 🔗 Leggi su Lortica.it

