GP Abu Dhabi venerdì perfetto per Norris Verstappen insegue Piastri in affanno

Roma, 5 dicembre 2025 – Lando Norris comincia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi. Sul circuito di Yas Marina l'inglese, leader della classifica mondiale, si è preso il primo posto con il miglior tempo assoluto sia nella prima che nella seconda sessione di libere di questo venerdì. Dietro di lui Max Verstappen, suo primo rivale per l'alloro iridato, che però dovrà sistemare qualcosa assieme al suo team per rendere più competitiva la Red Bull in vista della gara di domenica. In palio, come noto, c'è proprio il titolo da campione del mondo piloti di questo 2025. Il riassunto delle prove libere 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - GP Abu Dhabi, venerdì perfetto per Norris. Verstappen insegue, Piastri in affanno

