Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri si giocano il Mondiale di Formula 1 al Gp Abu Dhabi. I tre piloti di McLaren e Red Bull, racchiusi in classifica in appena 16 punti, scendono in pista domenica 7 dicembre sul Yas Marina Circuit degli Emirati Arabi Uniti. Verstappen, forte dei quattro titoli consecutivi sul petto, lancerà l’assalto alle due McLaren, provando a sfruttare a suo vantaggio le celebre “ papaya rules “, ovvero le regole di gestione in pista dei piloti che si basano sull’assenza di una prima e di una seconda guida per preferire invece la totale equità di trattamento. Norris, leader del mondiale (deve difendere un +14 sul fuoriclasse della Red Bull) cui basterà arrivare al podio per laurearsi per la prima volta campione, ha fatto intendere che uno strappo a quella regola gli piacerebbe (“di un team order tra noi onestamente ne sarei felice”) ma che non se la sente di rivendicarlo ufficialmente al team: “No, non penso lo chiederei, starebbe a Piastri decidere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gp Abu Dhabi 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. Chi può vincere il Mondiale F1: tutte le combinazioni