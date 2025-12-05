Governo Meloni fratture nella maggioranza | l’ultima settimana ha rivelato il vero stato del governo

C’è un punto preciso in cui una coalizione smette di essere una maggioranza e torna a essere una somma di partiti in competizione. Questa settimana il centrodestra ci è arrivato con la rapidità di una frana. La coreografia dell’unità ha retto per mesi, sorretta dal mantra della “stabilità”, ma la politica tende a rendere visibile ciò che i comunicati non riescono più a contenere. In sette giorni il governo Meloni ha mostrato fratture strategiche, divergenze sul piano internazionale, guerre di posizione nella manovra e un logoramento interno che si fa più evidente dell’immagine che tenta di proiettare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Governo Meloni, fratture nella maggioranza: l’ultima settimana ha rivelato il vero stato del governo

