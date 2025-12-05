Governo Meloni fratture nella maggioranza | l’ultima settimana ha rivelato il vero stato del governo

L'ultima settimana ha messo in luce le tensioni all’interno della maggioranza guidata dal governo Meloni, evidenziando come una coalizione possa deteriorarsi fino a perdere la coesione. Le divergenze tra i partiti stanno svelando i limiti di un'alleanza che, in alcune circostanze, si riduce a una semplice somma di interessi contrapposti.

C’è un punto preciso in cui una coalizione smette di essere una maggioranza e torna a essere una somma di partiti in competizione. Questa settimana il centrodestra ci è arrivato con la rapidità di una frana. La coreografia dell’unità ha retto per mesi, sorretta dal mantra della “stabilità”, ma la politica tende a rendere visibile ciò che i comunicati non riescono più a contenere. In sette giorni il governo Meloni ha mostrato fratture strategiche, divergenze sul piano internazionale, guerre di posizione nella manovra e un logoramento interno che si fa più evidente dell’immagine che tenta di proiettare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Governo Meloni, fratture nella maggioranza: l’ultima settimana ha rivelato il vero stato del governo

